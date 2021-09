Biblioteche: nuovo portale Leon per film e media

(ANSA) - BOLZANO, 15 SET - L'Ufficio provinciale Film e Media ha lavorato per tutta l'estate al nuovo portale media che va online oggi. I materiali sinora disponibili all'indirizzo www.medien-ausleihen.it si trovano ora consultabili sul sito leon.bz.it ma in una nuova veste grafica e con molteplici nuove funzioni. "Il trend verso i media online è forte" spiega la direttrice d'ufficio Barbara Weis. "Così - prosegue la dirigente provinciale - anche il nostro servizio di prestito di materiali multimediali intende restare al passo con i tempi. Il nostro servizio di prestito media per le scuole offriva già materiali multimediali online, ma ora l'offerta è stata ampliata e per le utenti e gli utenti è diventato più facile accedere ai contenuti". Finora le utenti e gli utenti dovevano accedere a un complicato sistema di prestito prima di poter accedere ai contenuti, mentre adesso per la stessa procedura basta un clic.

Un'altra importante innovazione riguarda gli insegnanti.

I docenti possono infatti condividere i materiali (film, fogli di lavoro, foto) direttamente con gli studenti, sempre con un semplice clic. Gli studenti ricevono un QR-code o un link e tramite quello possono accedere direttamente al media condiviso dal docente. LeOn Südtirol si ispira al portale media LeOn (Lernen Online) del Land Tirolo, già molto noto fra gli utenti.

Si prevede anche la collaborazione fra i due portali per condividere esperienze e best practice. L'Ufficio Film e Media come gestore del portale LeOn offre a scuole e asili dell'Alto Adige media per la formazione adeguati alle lezioni frontali.

Tramite LeOn l'Ufficio offre anche a tutti i cittadini un grande numero di film per bambini, giovani e adulti in DVD. (ANSA).