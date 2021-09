Al via 3/a fase studio Vipiteno su long-Covid

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - A breve inizierà presso l'ospedale di Vipiteno, uno studio clinico per testare la possibile efficacia di un cosiddetto "alimento medico a fini speciali" sui suddetti sintomi del long-COVID. Si stima che circa il 20% dei pazienti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV2 in forma lieve, moderata o severa, continuino a manifestare, anche dopo la guarigione dalla infezione acuta, sintomi persistenti quali senso di marcata fatica fisica, difficoltà di concentrazione e ragionamento.

Ai partecipanti a questo studio clinico, approvato dal Comitato Etico locale viene somministrato un integratore da assumere per bocca due volte al giorno. Questo preparato ha note proprietà anti-neuroinfiammatorie e viene già utilizzato nella pratica clinica di altre patologie e non presenta effetti collaterali noti. Pazienti che hanno avuto una infezione da COVID-19 diagnosticata per mezzo di un test PCR non più di 6 mesi fa e soffrono ancora di una significativa fatica fisica e/o difficoltà cognitive, e fossero interessati a partecipare a questo nuovo studio clinico, possono contattare direttamente il servizio di Neuroriabilitazione presso l'ospedale di Vipiteno.

(ANSA).