Casa: Eurac, pacchetti per l'efficientamento energetico

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - "Il superbonus ha convinto vari proprietari a rinnovare la propria casa e renderla più efficiente dal punto di vista energetico", ma "queste operazioni rimangono per tanti una fonte di stress". Lo afferma, in una nota, Eurac Research che, nell'ambito del progetto europeo 4RinEu ha guidato un team di ricerca per mettere a punto diversi pacchetti di soluzioni volte a migliorare l'efficienza energetica e il comfort.

I pacchetti possono essere scelti in base alle proprie disponibilità economiche e al contesto climatico in cui si trova l'edificio da riqualificare. Testati in diversi cantieri pilota in Europa, questi pacchetti sono presentati con diverso grado di dettaglio e in modo molto semplice in una brochure che mette a confronto le varie opzioni.

La base di partenza è una facciata prefabbricata in legno modulare che può includere l'isolante e componenti attivi e va ad aderire alle pareti dell'edificio esistente. Le aperture coincidono con quelle di finestre e portefinestre esistenti. A questa base si possono aggiungere altri componenti tecnologici, a formare ricette diverse.

"Per ogni combinazione abbiamo stimato quanta energia e, dunque, quante spese in bolletta si risparmino, quanto si riducano le emissioni, i costi, i tempi del cantiere e quanto migliori il comfort all'interno dell'abitazione - spiega Roberto Lollini, ingegnere ricercatore a capo del gruppo che in Eurac Research fa ricerca sull'efficientamento energetico degli edifici - Ogni valutazione è stata declinata per sei regioni d'Europa, dove le condizioni ambientali sono diverse tra loro: dall'area mediterranea a quella dei paesi del nord passando per l'area atlantica. In ogni situazione si può scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze". (ANSA).