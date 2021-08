Unibz, conferenza internazionale di Business Informatics

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Dall'1 al 3 settembre si terrà online la Conferenza Internazionale IEEE sulla Business Informatics (IEEE CBI 2021), giunta alla 23a edizione.

Intelligenza Artificiale, Industria 4.0, Data-Driven Business Analytics e Ingegneria dei Sistemi gli ambiti centrali delle sessioni dedicate.

L'IEEE Conference Series on Business Informatics è l'appuntamento principe dei maggiori esperti mondiali in Business Informatics. La digitalizzazione dell'economia e l'intreccio sempre più stretto tra informatica, economia e scienze dell'organizzazione è ormai un dato di fatto. La ricerca transdisciplinare in "Business Informatics" "ci permette di far progredire la nostra conoscenza e di migliorare la trasformazione digitale dell'economia, che stiamo già vivendo", afferma Giancarlo Guizzardi, professore della facoltà di Scienze e tecnologie informatiche della Libera università di Bolzano e uno degli organizzatori dell'evento.

La 23° IEEE CBI 2021, che si terrà in modalità virtuale, ospiterà le più recenti prospettive teoriche e pratiche sulle soluzioni alle sfide odierne della rivoluzione digitale che ha investito industria e produzione. Due saranno i relatori principali: Ernie Davis, professore dell'Università di New York, uno dei maggiori esperti di Commonsense Reasoning, branca dell'informatica che studia come i computer possano simulare la capacità umana di effettuare ragionamenti sulle situazioni ordinarie di ogni giorno, e Cesar A. Hildago, docente dell'Università di Tolosa. Il primo, nel suo intervento, esporrà la sua teoria che l'Intelligenza Artificiale debba considerare anche il "Commonsense Reasoning" e non solo l'elaborazione di enormi quantità di dati. Hidalgo, invece, illustrerà le sue ricerche sulla complessità economica secondo cui il grado sofisticazione dei prodotti di un'economia sono il riflesso di un contesto istituzionale, sociale ed economico che favorisce la creazione di reti complesse, uno dei fattori fondamentali per l'innovazione. (ANSA).