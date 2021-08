Coltivatori erbe officinali,nuova qualificazione al Laimburg

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - Presso la sala del "Felsenkeller" del Centro "Laimburg", si è svolta la consegna degli attestati per la qualificazione professionale per la "Coltivazione, raccolta e commercializzazione di piante officinali, aromatiche e alimurgiche". Si è trattato del primo gruppo di lingua italiana a conseguire questa qualificazione.

Il processo per raggiungere questa qualificazione, descritta nel repertorio nazionale delle professioni, prevede 150 ore di formazione dedicate alla conoscenza delle piante officinali ed alimurgiche, alla loro coltivazione e raccolta, alla loro trasformazione. I partecipanti, provenienti da tutta Italia, hanno svolto l'esame di qualificazione a fine giugno, concludendo il percorso di formazione che si è tenuto online per la parte teorica ed in presenza per la parte pratica.

La coltivazione delle piante officinali rappresenta un settore di interesse per le aziende agricole del territorio e la scuola agraria in lingua italiana, che ha la sua nuova sede presso il centro "Laimburg". (ANSA).