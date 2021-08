Alperia promuove il 'car-sharing' negli hotel altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 11 AGO - La società energetica altoatesina Alperia ha avviato un'iniziativa che prevede la fornitura, a titolo gratuito, di un'auto elettrica destinata al servizio di "car sharing" presso strutture ricettive del territorio.

L'obiettivo - riporta una nota - è di permettere agli ospiti di utilizzare il servizio per spostarsi a impatto ambientale zero, sperimentando durante il soggiorno la guida di un'auto elettrica. Le prime auto, Renault Zoe full-electric, sono state già consegnate presso dieci strutture.

"Alperia sostiene le scelte sostenibili dei propri clienti promuovendo la diffusione di servizi 'green' nelle strutture ricettive come opportunità per attrarre sul territorio turisti, che sono sempre più sensibili nei confronti del turismo sostenibile, soprattutto in questa fase di ripartenza delle attività", spiega il direttore generale Johann Wohlfarter.

La durata dell'iniziativa è di un anno, e ciascuna struttura coinvolta avrà a disposizione l'auto per tre mesi. (ANSA).