Noi Techpark: impianto per alimenti essiccati

Il Centro di Sperimentazione ha inaugurato al NOI Techpark il nuovo impianto per la produzione di alimenti essiccati. Questo impianto pilota con innovativa tecnologia DIC (Decompressione Istantanea Controllata) permette di ottenere un prodotto finito con maggior croccantezza e friabilità.

Il Centro di Sperimentazione Laimburg ha aumentato la capacità di ricerca nel settore delle tecnologie alimentari con l'acquisto di un nuovo impianto pilota prototipo per la produzione di essiccati di frutta e ortaggi. Questo impianto, progettato appositamente per i progetti di ricerca del Centro Laimburg, sfrutta la tecnologia DIC, la quale permette di ottenere degli essiccati con una texture particolarmente porosa, friabile e croccante, sfruttando semplicemente le caratteristiche intrinseche della matrice vegetale. Nel caso della mela si è rilevata la possibilità di recupero della porzione centrale del frutto, con una riduzione degli scarti fino al 25%. L'impianto DIC prototipale è stato inaugurato ufficialmente mercoledì 21 luglio presso il NOI Techpark.

L'investimento in questo impianto è sostenuto dalla Giunta provinciale nell'ambito del Piano d'azione agricoltura montana e scienze alimentari. L'impianto DIC prototipale è stato inaugurato ufficialmente mercoledì 21 luglio presso il NOI Techpark.

"Il valore salutistico della mela viene anche sottolineato nel mio piano strategico per l'agricoltura in Alto Adige", ha commentato l'Assessore all'Agricoltura Arnold Schuler. "La valorizzazione dei prodotti agroalimentari è un punto strategico dell'agricoltura locale. Grazie alla ricerca scientifica vengono implementate tecnologie innovative al fine di produrre alimenti di frutta e ortaggi riducendo gli scarti. Con la sua attività di ricerca, il Centro di Sperimentazione Laimburg dà un sostegno concreto alle imprese e alle industrie di questo settore."