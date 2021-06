In estate gratis nei musei con l'AltoAdige Pass abo+

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Torna anche quest'anno, dal 17 giugno al 5 settembre, l'iniziativa Young & Museum - Ingresso libero nei musei con abo+, grazie alla quale chi possiede l'AltoAdige Pass abo+ può accedere gratuitamente agli oltre 60 musei dell'Alto Adige. Promossa dall'Ufficio musei e ricerca museale della Provincia e sostenuta dalal Ripartizione mobilità, l'azione intende invogliare i giovani a visitare i musei durante le vacanze scolastiche estive, unendo un'esperienza culturale ad una gita fuori porta. Tanto più che quasi tutte le strutture museali aderenti sono raggiungibili con i mezzi pubblici, quindi utilizzando l'abo+. "Per ragazze e ragazzi, si tratta di un'ottima opportunità per conoscere meglio il nostro territorio e la sua varietà culturale ed anche un'alternativa originale per occupare il proprio tempo libero", spiega il presidente della Provincia e assessore ai musei, Arno Kompatscher.

Gli oltre 60 musei che partecipano all'iniziativa rappresentano un'oferta culturale particolarmente ricca. Si va dagli spazi all'aperto del MuseoPassiria, a San Leonardo, alle pregiate collezioni d'arte del Museo "Eccel Kreuzer" di Bolzano, dai bellissimi minerali del Museo mineralogico di Tiso agli avventurosi tour alla scoperta delle miniere di Predoi o di Ridanna, fino ai castelli, ad esempio Castel Roncolo e Castel Velturno, o allo splendore architettonico del Palazzo vescovile di Bressanone. Senza dimenticare, naturalmente, le celebrità come Ötzi, l'Uomo venuto dal ghiaccio, visitabile anch'esso gratis con l'abo+ al Museo archeologico di Bolzano, o le collezioni più originali come il Museo degli elmi dei pompieri a Gais. Aderiscono quest'anno all'azione anche i cinque centri visite del Parco nazionale dello Stelvio e il Planetario Alto Adige di San Valentino in Campo. All'interno dei musei valgono le misure anticovid: obbligo di copertura delle vie respiratorie, distanza interpersonale di almeno un metro e igiene delle mani. (ANSA).