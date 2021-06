Sicurezza stradale, riparte la campagna No Credit

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - Rendere le strade più sicure e ridurre il numero di incidenti: questi gli obiettivi di "No Credit", campagna di sensibilizzazione giunta alla sua 15esima edizione che, anche nel 2021, pone al centro dell'attenzione i molteplici pericoli ai quali ciascun automobilista deve prestare attenzione.

Secondo i dati dell'Istituto provinciale di statistica Astat, nel 2019, sulle strade altoatesine si sono registrati 4,6 incidenti al giorno che hanno causato 46 morti. La maggior parte degli incidenti, ovvero 1.062, hanno visto coinvolti conducenti di auto; motocicli o ciclomotori hanno fatto invece registrare 504 infortunati. Rispetto al 2018, è diminuito il numero di ciclisti (-4,0%) e pedoni infortunati (-4,1%).

La campagna "No Credit 2021" punta sulla memoria di un incidente e sul luogo in cui è avvenuto e rende visibile il coinvolgimento di terzi, in particolare delle persone in lutto.

"Il traffico stradale è aumentato costantemente negli ultimi anni, soprattutto durante la stagione estiva. Questo rende ancora più importante ricordare a tutti gli autisti che devono fare attenzione a sé stessi e agli altri in ogni momento", osserva l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider.

I primi manifesti della campagna "No Credit" sono stati affissi dal Servizio strade provinciale lungo le strade di maggior traffico. Anche quest'anno, la gestione della campagna verrà seguita dal Centro di guida sicura Safety Park, che tratta quotidianamente il tema della sicurezza e del traffico stradale.

