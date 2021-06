Cinema: Bolzano vetrina del Festival dei corti

(ANSA) - BOLZANO, 07 GIU - Fino al 13 giugno, anche Bolzano e l'Alto Adige rappresenteranno una vetrina per il Festival dei corti. L'evento, che vede in competizione 42 film, sarà sia online che dal vivo e vuole far tornare a rivivere i luoghi della cultura.

Organizzato con la collaborazione dell'agenzia Palladio, promotrice del progetto e che ha lavorato per permettere l'inserimento di Bolzano nella rete internazionale delle città che aderiscono alla piattaforma, il Festival sarà visibile simultaneamente in 15 Paesi. All'inaugurazione, presso il Centro Trevi-Trevilab, è intervenuto anche l'assessore provinciale alla cultura italiana, Giuliano Vettorato. "Sono convinto che il modo migliore di affrontare la conoscenza di una lingua straniera sia attraverso il potente mezzo della cultura e delle passioni delle persone - ha detto Vettorato - In questo modo la lingua diventa strumento privilegiato per espandere i propri orizzonti e migliorare le competenze comunicative di ognuno di noi".

L'evento, uno dei primi che si tiene anche in presenza, è il frutto della collaborazione della Ripartizione Cultura italiana con l'istituto Alliance Française e più in generale della collaborazione avviata dall'Ufficio bilinguismo e lingue straniere della Ripartizione con gli istituti di cultura straniera presenti in Italia. Il Festival prevede la proiezione di cortometraggi in lingua originale, sottotitolati in italiano, e il pubblico potrà partecipare perché potrà votare il proprio film preferito. Il Festival è visibile sempre online per tutta la sua durata dell'evento e fino al 13 giugno. Tra gli appuntamenti in presenza al centro Trevi-Trevilab martedì 8 giugno la selezione per le famiglie, a partire dalle ore 17:00 e la chiusura del festival il giorno 11 giugno alle ore 18.

