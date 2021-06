Junior Research Award, candidature fino al 31 luglio

(ANSA) - BOLZANO, 04 GIU - Ricercatrici e ricercatori a inizio carriera hanno ancora tempo fino al 31 luglio per candidarsi allo "Junior Research Award Südtirol/Alto Adige 2021".

Con premio scientifico, dotato di 10.000 euro, la Provincia di Bolzano sostiene scienziate e scienziati ad inizio carriera che già si siano distinti nella loro area scientifica e che, grazie al loro impegno, potranno raggiungere altri importanti risultati scientifici anche in futuro. Alla data della presentazione della domanda le candidate e i candidati devono aver conseguito da non più di otto anni il primo dottorato di ricerca (PhD) o un titolo di studio equivalente e svolgere, da allora, attività nel campo di ricerca scientifica di base o applicata.

Inoltre, devono soddisfare almeno due dei seguenti ulteriori tre requisiti: aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore presso un istituto scolastico dell'Alto Adige; lavorare da almeno due anni oppure aver lavorato per almeno due anni presso un ente altoatesino di ricerca; avere per argomento della propria ricerca un tema di particolare rilevanza per l'Alto Adige.

La giuria potrà proporre anche il conferimento di ulteriori due menzioni speciali, a loro volta connesse a rispettivamente 7.500 euro, ad altrettanti due finalisti. Sono in palio pertanto complessivamente 25.000 euro. Le domande, che possono essere presentate all'Ufficio Ricerca scientifica tramite autocandidatura o tramite terzi, devono pervenire, corredate da tutti gli allegati previsti, entro il 31 luglio 2021 (ore 15).

Info e moduli sono consultabili sulla pagina web della Provincia. (ANSA).