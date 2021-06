Scuola: 10 anni di Giornata dell'economia all'Ite Kunter

(ANSA) - BOLZANO, 03 GIU - In occasione della 10a Giornata dell'economia, circa 100 maturandi dell'Istituto tecnico economico "Heinrich Kunter" di Bolzano hanno approfondito le proprie conoscenze economiche con il supporto di imprese locali.

Durante l'evento online tre aziende altoatesine si sono presentate alle quinte classi, parlando delle attuali sfide e confrontandosi a tal proposito con gli studenti.

Nel corso della manifestazione, organizzata ogni anno dall'Ire - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, è stata conferita alla sua promotrice Barbara Pobitzer un'onorificenza della Camera di commercio.

In apertura alla manifestazione Michl Ebner, presidente della Camera di commercio di Bolzano, e Ralf Stefan Troger, direttore dell'Ite di Bolzano, hanno salutato gli studenti e le imprese partecipanti. In occasione dell'anniversario Barbara Pobitzer, ex direttrice della scuola ed oggi ispettrice scolastica, ha fatto una panoramica dei dieci anni della Giornata dell'economia all'Ite. Come riconoscimento per la lunga e fruttuosa collaborazione le è stata consegnata una medaglia d'argento dal presidente della Camera di commercio.

"È proprio in quest'anno scolastico che i progetti come la Giornata dell'economia, in cui i giovani e le aziende hanno un momento d'incontro, sono di particolare importanza. La manifestazione di oggi vuole fornire uno stimolo a entrare nel mondo del lavoro", affermano il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, ed il dirigente scolastico Ralf Stefan Troger. (ANSA).