Mostre: Connessioni montane, viaggio dalla guerra al turismo

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAG - Il Centro visite del Parco naturale Tre Cime partecipa attivamente all'Anno museale EUREGIO 2021, che l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino ha posto sotto il motto "Il museo si muove". Nell'ambito di questo evento il Centro visite fino al 31 marzo 2022 ospita l'esposizione Connessioni montane. Viaggio dalla guerra al turismo. La mostra propone immagini che trattano dell'evoluzione di ferrovie e impianti a fune nel Tirolo storico. L'inaugurazione dell'anno tematico dei musei dell'Euregio e della mostra speciale si è tenuta alla sede del centro presso il Centro culturale Grand Hotel Dobbiaco a Dobbiaco.

L'assessora provinciale competente, Maria Hochgruber Kuenzer, dopo aver ringraziato gli addetti della Ripartizione natura e paesaggio e il responsabile del Centro visite Florian Reichegger per l'impegno nell'allestimento della mostra, nel suo intervento ha affermato: "La memoria è cultura. La storia, maestra di vita, dovrebbe aiutarci nell'evitare gli errori del passato. Se i cambiamenti portano progresso, allora sono positivi, come è avvenuto in queste montagne. Chi avrebbe potuto immaginare che 100 anni dopo la Prima Guerra mondiale le Dolomiti avrebbero condiviso, in segno di pace, un unico Patrimonio Mondiale Unesco?".

Il sindaco di Dobbiaco, Martin Rienzner, nell'introdurre la mostra ha detto: "Credo che questa esposizione dimostri in modo concreto come da ogni crisi possa emergere anche qualche aspetto positivo. La guerra è stata certamente un periodo molto duro per la popolazione, ma le infrastrutture belliche hanno avuto successivamente un utilizzo turistico. Forse anche dalla crisi dovuta a questa pandemia giungeranno nuovi impulsi per il futuro". (ANSA).