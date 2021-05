Formazione: partnership con aziende per qualifica pizzaioli

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - In futuro i due istituti professionali che permetteranno agli aspiranti pizzaioli di acquisire la qualifica professionale potranno avvalersi della partnership con alcune aziende locali.

Recentemente, la Giunta ha approvato una nuova misura che permetterà agli aspiranti pizzaioli di acquisire la qualifica professionale in due istituti altoatesini, rispettivamente la Scuola Professionale Provinciale Alberghiera in lingua italiana "Cesare Ritz" di Merano e la Scuola professionale alberghiera provinciale in lingua tedesca "Emma Hellenstainer" di Bressanone.

In vista del prossimo anno scolastico, i due istituti altoatesini potranno avvalersi della partnership con alcune aziende del territorio, con le quali sono in corso contatti per definire in tempi brevi un rapporto di collaborazione strategico. Mercoledì 19 maggio l'assessore alla scuola in lingua italiana, Giuliano Vettorato, assieme al sovrintendente, Vincenzo Gullotta, sono stati ospiti della Scuola "Ritz" di Merano. Gli allievi hanno preparato diversi tipi di pizza, spiegando il procedimento in tutte le sue fasi: dalle tecniche utilizzate per preparare i vari impasti, alla stesura, farcitura e cottura.

"È importante che imprese e scuole lavorino in sinergia per il successo formativo e per il futuro professionale dei giovani - sottolinea l'assessore Giuliano Vettorato - in tempo di pandemia la sfida della formazione garantisce nuove opportunità occupazionali. Per un futuro pizzaiolo, questo percorso rappresenta una tappa professionale davvero innovativa, per il ruolo che questo mestiere sta assumendo". "Si tratta di un'altra eccellenza della Ritz e della formazione professionale - aggiunge il Sovrintendente, Vincenzo Gullotta - la qualifica di pizzaiolo arricchisce l'offerta formativa della formazione professionale. Abbiamo incontrato docenti competenti, disponibili e che amano il loro lavoro, oltre a studenti motivati e molto preparati." (ANSA).