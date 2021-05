Fse: sostegno alla digitalizzazione durante la pandemia

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAG - Il presidente della giunta provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, ha introdotto i lavori online del Comitato di sorveglianza sottolineando che il Fondo sociale europeo rappresenta "uno strumento importante per l'Alto Adige e soprattutto nell'ultimo anno, segnato dall'emergenza da Covid, ha rappresentato un'importante opportunità per il territorio".

Il Fse ha messo in atto tutta una serie di misure, tra cui la più importante la possibilità di realizzare le attività in modalità a distanza che ha permesso, anche e soprattutto nelle scuole, di non interrompere le attività e di fornire un supporto in particolare alle categorie più vulnerabili. Il presidente ha altresì sottolineato la necessità della collaborazione a livello europeo, intesa come "unico percorso in grado di garantirci uno sviluppo sostenibile".

Misure del Fse per la perequazione sociale La direttrice della Ripartizione Europa, Martha Gärber, ha sottolineato che i fondi strutturali europei in ambito sociale sono un'importante chance per mettere in atto specifiche misure rivolte a rafforzare gli anelli vulnerabili della nostra società. Il programma del Fondo Sociale Europeo contribuisce dunque anche alla prevenzione e mitigazione della radicalizzazione del tessuto sociale altoatesino.

Nel corso dell'odierna seduta online del Comitato di sorveglianza è stata approvata la Relazione annuale di attuazione del 2020 sull'andamento del Programma operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Al 2020 risultano finanziati 894 progetti sui cinque obiettivi strategici: occupazione, inclusione sociale, istruzione e formazione, capacità istituzionale e assistenza tecnica. In totale ad oggi sono state coinvolte 34.742 persone di cui il 54% donne e la fascia di età maggiormente interessata è quella degli under 30. (ANSA).