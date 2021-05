AlpiFrontTrail, arriva la mostra itinerante

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Dopo l'impresa, sei mesi fa, dell'AlpFrontTrail, dove un team internazionale composto da 10 trail runner di punta ha corso lungo la linea del fronte che vide contrapposti Italia e Impero Asburgico durante la Prima guerra mondiale, il 13 maggio a San Candido arriva una mostra fotografica itinerante per rivivere i momenti più emozionanti degli otto giorni di avventura vissuti dagli atleti.

L'AlpFrontTrail è un percorso lungo 850 chilometri per 55.000 metri di dislivello ed è stato ideato da Harald Wisthaler e Philipp Reiter per commemorare il centenario dell'annessione dell'Alto Adige all'Italia. L'avventura è iniziata il 6 ottobre scorso a Grado: protagonisti gli atleti Daniel Jung, Eva Sperger, Jakob Hermann, Martina Valmassoi, Hannes Perkmann, Marco De Gasperi, Ina Forchthammer, Hannes Namberger, Tom Wagner e l'olimpionica del biathlon Laura Dahlmeier. Durante gli 850 chilometri del trail lungo il vecchio fronte i fuoriclasse si sono fatti testimoni della Prima guerra mondiale: attraversando i teatri di battaglia, visitando le trincee, le fortezze e i musei e conversando con esperte ed esperti.

Nelle prossime settimane tutte queste esperienze saranno quindi documentate da una mostra itinerante. Su undici colonne imponenti, alte 2,10 metri e stampate da Longo, azienda partner del progetto, saranno esposte le fotografie, significative e coinvolgenti, scattate tra le montagne del vecchio fronte. Le immagini sono state realizzate dagli ideatori dell'AlpFrontTrail e i testi accompagnatori, invece, sono stati scritti da Verena Wisthaler e Gabriel Fauster e tradotti in italiano e in inglese.

La mostra itinerante sull'AlpFrontTrail farà tappa a San Candido nella zona delle 3 Cime nelle Dolomiti da giovedì 13 maggio e nei mesi successivi potrà essere visitata a Riva del Garda, al Lumen a Plan de Corones, a Bressanone, a Innsbruck e infine a Monte Elmo, dove sorge l'attuale confine tra Austria e Italia.

