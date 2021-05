Letteratura: premiata prima vincitrice concorso Europa

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - È Anna Kostner con il testo "Kleines Feuer, für Paul Celan", la prima delle tre vincitrici del concorso letterario sul tema Europa promosso, in occasione della Festa dell'Europa del 9 maggio, dal consiglio provinciale di Bolzano e dall'associazione Künstlerbund. 71 i giovani e le giovani sotto i 35 anni che hanno partecipato inviando una propria opera in tedesco, italiano o ladino, delle tipologie più varie.

"I parlamenti funzionerebbero in tutt'altro modo se prima di ogni seduta si recitasse una poesia": ricordando questa citazione di del Premio Nobel per la letteratura Joseph Brodsky, che ha ispirato il concorso, il presidente dell'assemblea, Josef Noggler, ha accolto la giovane vincitrice, classe 1994, attualmente impegnata, dopo la laurea in letteratura con studi a Monaco, Parigi e Madrid, in un dottorato di ricerca alla WWU Münster sul tema "Poetica dell'atopico. Indagini su Jorge Luis Borges, Samuel Beckett e Thomas Bernhard".

l testo "Kleines Feuer, für Paul Celan" ha convinto la giuria composta da Ferruccio Delle Cave, Katrin Klotz e Ingrid Runggaldier, ogge presenti e salutata cordialmente dal presidente Noggler, per la sua fantasia e originalità: "In una riflessione su Paul Celan e Ingeborg Bachmann, che evoca numerosi altri autori e autrici e opere citando anche il patrimonio letterario europeo, Anna Kostner è riuscita a comporre un testo sull'Europa senza mai nominarla. Collegando abilmente e con naturalezza gli elementi letterari e inserendo altre lingue è riuscita a creare una serie di immagini poetiche, spiritose e soprattutto molto vivide, che rievocano nei lettori e nelle lettrici la ricchezza culturale dell'Europa, tra l'altro non sempre priva di problemi". (ANSA).