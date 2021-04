L'Alto Adige pedala, dal 12 aprile test con le e-bike

(ANSA) - BOLZANO, 08 APR - Da quest'anno il ciclo-concorso "L'Alto Adige pedala" che premia chi utilizza la bicicletta per gli spostamenti legati al lavoro, alla scuola e al tempo libero, si apre anche alle e-bike. "Dal 12 aprile, sino a esaurimento scorte, sul sito www.altoadigepedala.bz.it è possibile prenotare una bicicletta elettrica", spiega il direttore generale di STA, Joachim Dejaco. Per il noleggio si paga un contributo di 15 euro a settimana e si deve depositare una cauzione di 100 euro. La bici può poi essere ritirata in uno dei punti di noleggio del partner della campagna Papin Sport. Chi prenota la propria e-bike può aderire al ciclo-concorso, accumulando sino al 30 settembre i chilometri percorsi per poi partecipare all'estrazione dei premi.

"Andare in bici è di tendenza - sottolinea l'assessore alla mobilità Daniel Alfreider - per rendere le due ruote la prima scelta anche sulla via del lavoro, e per dare a tutti gli interessati la possibilità di provare una e-bike per una settimana, ad aprile inizia la campagna "L'Alto Adige pedala.

Prova anche tu una e-bike!". L'iniziativa fa parte del pacchetto di misure e azioni dedicate alla mobilità ciclistica promosso dal Dipartimento Mobilità con il motto #AltoAdigesaltainsella.

"L'Alto Adige pedala. Prova anche tu una e-bike!" è organizzato da Green Mobility della Strutture Trasporto Alto Adige. (ANSA).