Ambiente: 1,9 mln per cura del paesaggio

(ANSA) - BOLZANO, 23 DIC - Si è conclusa la procedura che porterà alla liquidazione dei contributi per la valorizzazione e la cura del paesaggio riferiti al 2020. La Provincia di Bolzano, in collaborazione con l'associazione protezionista Heimtapflege, ha stanziato in totale 1,9 milioni di euro per le incentivazioni e dato il proprio via libera al finanziamento di oltre 700 interventi. "Il dato costituisce una conferma - spiega l'assessora provinciale al territorio e paesaggio Maria Hochgruber Kuenzer- del fatto che il programma di interventi per la cura del paesaggio trova riscontro positivo e che la Giunta provinciale assegna un ruolo di primaria importanza agli aspetti paesaggistici e alla loro cura ". La Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio concede dal 1975 contributi per interventi di mantenimento e cura del paesaggio e degli elementi caratteristici al fine di valorizzare il quadro tradizionale.

I criteri d'incentivazione saranno rivisti per impiegare i fondi a disposizione in modo ancor più mirato. Per tale ragione per il 2021 non saranno erogati contributi. Sono escluse dalla sospensione della concessione dei contributi le domande che riguardano attività e oggetti situati all'interno delle zone individuate quali siti Natura 2000, parco nazionale, parco naturale, biotopo o monumento naturale. Pertanto, per queste tipologie d'interventi potranno essere presentate le domande d'incentivazione anche nel 2021. (ANSA).