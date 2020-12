Ricerca: Fusion Grant, 400mila euro per nove progetti

(ANSA) - BOLZANO, DEC 1 - Sono nove i progetti selezionati da "Fusion Grant", bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e da Noi Techpark, in partnership con Südtiroler Wirtschaftsring-Economia Alto Adige e Rete Economia-Wirtschaftsnetz, per sostenere ricercatrici e ricercatori under 40, attivare nuove collaborazioni tra ricerca e impresa e favorire la sostenibilità ambientale.

I progetti, cui andranno complessivamente 400.000 euro, coinvolgono aziende locali come Alperia, Vog Products, Rubner Holzbau e gli istituti aventi sede al Noi Techpark Eurac Research, Fraunhofer Italia e unibz. Numerosi gli ambiti strategici per l'economia altoatesina fra cui: il monitoraggio ambientale, la valorizzazione dei sottoprodotti nell'agroalimentare, l'innovazione dei processi produttivi delle costruzioni in legno o l'implementazione di sistemi innovativi per la valutazione delle performance termiche delle facciate.

"Mai come ora è fondamentale sostenere la ricerca applicata per favorire la crescita del tessuto economico locale e del nostro territorio. I nove progetti vincitori sono davvero stimo-lanti e ambiziosi e potranno generare sinergie positive", commenta Konrad Bergmei-ster, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio.

"Quando la ricerca scientifica entra in relazione con le esigenze del mondo economico si migliora la competitività delle aziende e si genera valore diffuso per il territorio. A Noi Techpark lavoriamo affinché questo accada e Fusion Grant va nella stessa direzione", dichiara Hubert Hofer, vicedirettore di Noi Techpark. (ANSA).