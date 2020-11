Euregio: torna il calendario fotografico

(ANSA) - BOLZANO, 23 NOV - Torna il calendario fotografico dell'Euregio con immagini suggestive, consigli per gite e un viaggio alla scoperta dei territori per i più giovani. Anche ques'anno oltre 220 appassionati di fotografia provenienti da tutta l'Euregio hanno inviato le loro fotografie di numerosi luoghi particolari dell'Alto Adige, del Tirolo e del Trentino per il calendario 2021 dell'Euregio.

La giuria ha quindi scelto le migliori 48 immagini per il calendario tra oltre 2.400 scatti. Dalle valli alpine, in veste invernale o estiva, al lago di Garda al chiarore della sera, da una vista sulla via lattea sopra la Zillertal in Tirolo, ai laghi alpini, il calendario Euregio offre scorci su paesaggi suggestivi e sul mondo della fauna e della flora locale.

Per ogni stagione dell'anno, il calendario offre anche suggerimenti per escursioni in luoghi di importanza storica e culturale. Sul sito web dell'Euregio sono disponibili diversi video per suggerimenti escursionistici, facilmente accessibili in pochi secondi tramite la fotocamera del cellulare con codici QR.

Il calendario fotografico 2021 contiene anche una novità pensata per i più giovani dell'Euregio: l'aquila Tiri e la sua amica Anna sono partiti per un viaggio alla scoperta dell'Euregio, per andare a conoscere Castel Thun in Val di Non, il Tettuccio d'Oro di Innsbruck e il Seceda in Val Gardena.

Tutta l'avventura di Anna e Tiri si trova nel libro da colorare dell'EuregioFamilyPass. (ANSA).