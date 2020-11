Covid: interpreti, le traduzioni simultanee si fanno online

(ANSA) - BOLZANO, 17 NOV - Presi come tutti in contropiede dalla prima ondata della pandemia e dal conseguente lockdown, gli interpreti della provincia di Bolzano si sono preparati all'autunno dotandosi degli strumenti necessari e acquisendo nuove competenze digitali. L'argomento è stato al centro dell'assemblea annuale dell'Associazione interpreti di Bolzano (Aib) tenuta online, che ha visto il cambio della guardia tra la presidente uscente, Martina Pastore, e Antonella Telmon, che dal 2021 sarà al timone dell'associazione.

"Già a fine febbraio siamo stati i primi a sentire gli effetti dell'imminente lockdown. I convegni venivano cancellati uno dopo l'altro, ovviamente senza alcuna compensazione economica, trattandosi di cause di forza maggiore", racconta Martina Pastore. La reazione di molti professionisti del settore fu quella di cercare il modo di continuare a lavorare anche a distanza: le moderne tecnologie lo consentono, anche se la fibra non copre ancora la totalità dei comuni altoatesini.

A questo scopo Aib ha organizzato per i propri iscritti un evento formativo sulla traduzione da remoto in collaborazione con il Meeting Management e i tecnici di Eurace Noi. Anche molti organizzatori si sono frattanto adeguati alla nuova situazione e scelgono di volta in volta il formato più adatto, dagli eventi in presenza, a quelli ibridi o interamente virtuali. In Alto Adige vi sono, inoltre, alcuni hub di interpretariato dai quali è possibile garantire la traduzione simultanea da remoto anche a fronte di particolari esigenze di stabilità della connessione e riservatezza dei dati. (ANSA).