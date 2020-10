Eurac, 4 scenari per il futuro sostenibile dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - Quattro scenari per il futuro dell'Alto Adige. Su incarico della giunta provinciale, i ricercatori di Eurac Research e della Hochschule Steinbeis di Berlino hanno svolto uno studio sul futuro dell'Alto Adige con focus sulla sostenibilità.

Al centro dello studio ci sono quattro scenari che sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa online. Come passo successivo, i ricercatori raccoglieranno le opinioni e i suggerimenti degli stakeholder altoatesini attraverso un sondaggio che prenderà il via alla fine di ottobre.

Per sapere come si svilupperanno i mercati, le industrie e la società, le aziende si avvalgono da anni della cosiddetta previsione strategica. Gli scenari futuri sono sempre più utilizzati anche nella pianificazione urbana e nello sviluppo regionale. "Lo scopo della previsione strategica non è quello di prevedere il futuro, ma di affrontare i vari scenari futuri in modo sistematico e scientificamente valido, cogliendo le opportunità e le sfide che ne derivano. La lungimiranza strategica ci aiuta a plasmare il futuro che vogliamo agendo nel presente", afferma Heiko von der Gracht, professore di studi sul futuro della School of International Business and Entrepreneurship della Steinbeis Hochschule, che ha guidato lo studio definendone la metodologia.

Come primo passo, i ricercatori di Eurac Research hanno chiesto a un team interdisciplinare di esperti quali saranno, a loro avviso, i principali sviluppi globali che influenzeranno una regione alpina come l'Alto Adige nei prossimi dieci anni e oltre. Nei rispettivi ambiti di competenza, gli esperti hanno indicato anche le sfide a breve termine legate alla pandemia.

Sugli sviluppi globali e sulle sfide individuate dai membri del comitato - tra cui cambiamento climatico, urbanizzazione, migrazione, cambiamenti tecnologici e demografici - i ricercatori di Eurac Research hanno esaminato la letteratura, analizzato studi sul futuro, passato in rassegna la copertura mediatica nazionale ed internazionale e fatto ricerche in banche dati sulle tendenze globali. (ANSA).