Teatro: 6 compagnie e oltre 40 recite da Brunico a Rovereto

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - Prende il via domani a Bressanone la piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale regionale, una nuova iniziativa congiunta di Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento e Coordinamento Teatrale Trentino sostenuta dalla Regione Trentino Alto Adige per promuovere la circuitazione dello spettacolo professionale regionale.

Fino al 27 dicembre 2020, 6 compagnie calcheranno i palchi delle città di Bressanone, Brunico, Merano, Mezzolombardo, Pinzolo, Rovereto, Vezzano, e Vipiteno proponendo più di 40 recite in tutto il territorio regionale. Un calendario denso di appuntamenti volti a esaltare i progetti creativi nati e cresciuti in regione. Ad ottobre prenderanno il via i tour di tre spettacoli.

Ad aprire il cartellone la compagnia bolzanina Controtempoteatro che domani al Forum di Bressanone alle ore 20.30 presenterà "Nel ventre della balena", spettacolo tratto da "Moby Dick" di Herman Melville. Una grande avventura narrata attraverso le parole del capolavoro di Melville e attraverso il suono, a formare una partitura precisa di significato e ritmo.

In scena l'attrice Flora Sarrubbo e il musicista Joe Chiericati.

La parola diventa musica e insieme ad essa crea gli spazi, immagina silenzi e rievoca il mare. (ANSA).