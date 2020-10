Euregio: anno dei musei dedicati al tema trasporti

(ANSA) - BOLZANO, 07 OTT - Dall'antica via Claudia Augusta alla Galleria di base del Brennero, i trasporti e la mobilità caratterizzano da sempre l'attuale Euroregione Tirolo - Alto Adige- Trentino. Una rete di scambi e contatti che non è solo commerciale, ma anche culturale. Ad approfondire il tema "Trasporti - Transito - Mobilità", favorendo la collaborazione tra istituzioni museali delle tre regioni e offrendo al pubblico un ampio programma di mostre, è dedicato l'Anno museale dell'Euregio 2021, che qualche giorno fa ha mosso i primi passi ufficiali con un workshop a Bolzano per i musei aderenti. Sono oltre 20 - su una trentina in tutto - i musei altoatesini coinvolti, buona parte dei quali finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito di uno specifico bando Euregio.

"Da inizio 2021, l'Anno dei musei dell'Euregio offrirà a tutti un'occasione unica per scoprire la ricchezza culturale del nostro territorio, la varietà dei musei che lo rappresentano e l'importante storia di relazioni che da sempre caratterizza Alto Adige, Tirolo e Trentino," spiega il presidente della Provincia di Bolzano e assessore ai musei Arno Kompatscher, "tanto più che il tema della mobilità di persone e di cose, ma anche di idee non è mai stato tanto attuale quanto oggi," aggiunge. (ANSA).