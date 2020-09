A Bolzano la Digital Day della Camera di commercio

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET - "Grazie alla digitalizzazione, l'imprenditore o l'imprenditrice può da un lato raggiungere nuovi mercati, ma anche migliorare i processi e offrire ai dipendenti possibilità innovative nell'organizzazione del lavoro. La Camera di commercio supporta le aziende altoatesine nella gestione delle sfide della digitalizzazione". Lo dichiara il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, in occasione del Digital Day 2020.

Diversi esperti ed esperte del mondo dell'economia e della scienza presentano nei loro interventi, nonché in una tavola rotonda e alcuni seminari, le opportunità e le sfide del mondo digitale. Nel programma sono inclusi interventi di esperti che informano imprenditori, imprenditrici, dirigenti, collaboratori e collaboratrici altoatesini sui nuovi sviluppi e le nuove tecnologie, nonché il loro impiego.

Il segretario generale della Camera di commercio di Bolzano Alfred Aberer sottolinea: "Non è possibile pensare il mondo economico di oggi senza la digitalizzazione. Chi ha investito già prima del Coronavirus in soluzioni digitali all'avanguardia per la propria azienda, è riuscito ad affrontare la crisi in modo visibilmente migliore. Ciò dimostra che la digitalizzazione va considerata soprattutto come una grande opportunità". (ANSA).