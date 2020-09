Università: Unibz, torna Studium Generale ma solo online

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - Partiranno a ottobre, questa volta online, i nuovi corsi dello Studium Generale, la formazione continua della Libera Università di Bolzano per studenti da 17 a 99 anni. Tante e inedite le proposte: dalle tecniche di ottimizzazione per migliorare le decisioni nella vita quotidiana all'apicoltura, dal cinese fino ai rudimenti di management per avviare un'attività imprenditoriale. Il primo corso al via il 5 ottobre. Iscrizioni aperte fino al 18 settembre 2020. (ANSA).