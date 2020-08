Migranti: corsi di lingua e cultura locale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Integrarsi in una società significa partecipare attivamente alla vita della stessa. Per trovare la propria strada in questo nuovo ambiente e cultura, è necessario conoscere le tradizioni locali, a partire dalla lingua e passando per i principi più significativi riguardanti società e cultura locale.

Per questo motivo, le scuole di lingue e gli istituti di formazione continua offrono ai cittadini stranieri corsi gratuiti che offriranno una vasta panoramica sui tempi riguardanti le tradizioni, la cultura e la storia del territorio. "In Alto Adige l'integrazione viene promossa attraverso iniziative mirate, ma sono necessarie anche determinate prestazioni - sottolinea l'assessore provinciale competente - per questo motivo la Giunta ha deciso di individuare dei criteri definiti per accedere ad alcune prestazioni sociali: la conoscenza di base della lingua (livello A2), della società e della cultura locale. Per poter richiedere gli assegni familiari e gli assegni per figli a carico per l'anno 2022, i cittadini stranieri dovranno dunque dimostrare di possedere tali conoscenze".

I cittadini stranieri avranno diverse possibilità per dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura locale, ad esempio, con un certificato linguistico o un esame di lingua, frequentando una scuola o uno dei corsi che la Provincia ha organizzato. Per i corsi di lingua, gli interessati potranno contattare le diverse scuole di lingua della Provincia. Per i corsi, della durata di nove ore, sulla società e la cultura locale, sono aperte le iscrizioni presso Urania, il centro di educazione permanente e di promozione culturale più grande di Merano e il Centro Lavoratori studenti (CLS). (ANSA).