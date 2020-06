Fase 3: misure straordinarie per start up innovative

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - La Provincia di Bolzano sostiene start up innovative nell'ambito della promozione della ricerca e dell'innovazione come reso possibile dalla legge provinciale n.

14 del 2006. "Abbiamo deciso di aiutare queste piccole ma innovative imprese che si possono trovare in difficoltà finanziarie a causa del coronavirus," spiega il presidente, Arno Kompatscher.

"Queste start up potranno superare eventuali situazioni di disagio grazie alle misure straordinarie che abbiamo approvato nella giunta", aggiunge il presidente che ha presentato la proposta per la deliberazione che mira a modificare le linee guida di applicazione per sostenere le start up per un breve periodo di tempo con un contributo al canone d'affitto.

Le start up con sede di produzione in Alto Adige avranno quindi la possibilità di fare domanda per un contributo fino al 100 per cento per il canone d'affitto. Per il contributo verrà considerato il periodo dal primo aprile fino al 20 settembre 2020. Possono fare richiesta tutte le aziende che sono registrate presso la Camera di commercio di Bolzano nella sezione delle start up innovative, indipendentemente dalla loro forma di fondazione.

Le richieste per il contributo al canone d'affitto devono essere inviate in modalità elettronica entro il 15 ottobre 2020 all'Ufficio provinciale tecnologia e innovazione. (ANSA).