Eurac, altoatesini hanno competenze plurilingui eccellenti

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - "In Adige Adige gli studenti hanno competenze plurilingui eccellenti". Lo attesta uno studio di Eurac Research che ha messo a punto strumenti per rilevare il plurilinguismo nelle scuole e ha raccolto per la prima volta repertori linguistici individuali.

Felix, che frequenta le scuole medie in val Gardena, parte con i genitori per una vacanza in Francia. All'inizio è intimidito e gli è difficile giocare con gli altri ragazzi. Ma alla fine, grazie a un mix di ladino, tedesco, italiano e anche un po' di inventiva, si sorprende a interagire. Negli ultimi giorni di vacanza va persino a fare la spesa da solo nel negozio del paese, anche se la commessa parla solo francese. Questo è solo uno dei tanti esempi raccolti da Eurac Research e confluiti nei 240 repertori linguistici di studenti delle scuole in lingua italiana, tedesca e delle valli ladine dell'Alto Adige. Il racconto di Felix mostra come i ragazzi siano consapevoli delle loro risorse plurilingui ed è proprio questo che la ricerca voleva analizzare: non tanto le competenze in una singola lingua, ma le competenze trasversali a più lingue in situazioni autentiche. Per potersi focalizzare su questo aspetto i ricercatori hanno messo a punto strumenti di rilevazione originali. (ANSA).