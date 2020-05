Premio Mobilità Alto Adige: aperte le candidature

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAG - Sono aperte le candidature al Premio Mobilità dell'Alto Adige 2020 che incoraggia la pianificazione globale della mobilità sostenibile. I progetti vanno presentati entro il 31 luglio.

Il Premio Mobilità dell'Alto Adige, giunto alla quarta edizione, incoraggia la pianificazione globale della mobilità sostenibile per la provincia di Bolzano, con l'attuazione di progetti concreti. Enti, aziende, associazioni e organizzazioni possono nuovamente candidare i loro progetti (anche se parzialmente conclusi) che saranno valutati da un'apposita giuria.

Il primo premio nell'edizione 2019 era andato al Comune di Appiano per aver messo a disposizione dei cittadini biciclette elettriche in punti nevralgici, in modo tale da potersi connettere con i mezzi del trasporto pubblico locale. Seconda classificata la ditta di catering Rocking Beets di Stephen Tierney per la fornitura di cibo biologico con mezzi ecologici, mentre al terzo posto si era classificato il Comune di Naturno per il progetto volto a motivare i cittadini all'uso della bici.

"La situazione d'emergenza dovuta al Coronavirus ha evidenziato ancora di più la rilevanza della mobilità e quali opportunità risiedano nelle forme sostenibili di mobilità proprio in un momento critico" fa presente l'assessore provinciale competente Daniel Alfreider che ricorda: "I progetti saranno valutati per il grado di garantire senza ostacoli l'implementazione su ampia scala di modelli di mobilità sostenibile innovativa". L'obiettivo da raggiungere è di ridurre e migliorare il traffico, evitandolo e puntando su mezzi alternativi. Il premio verrà conferito dalla Giunta provinciale nell'ambito della Settimana europea della mobilità, che si tiene annualmente dal 16 al 22 settembre. L'azione viene coordinata dal settore Green Mobility della STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA. (ANSA).