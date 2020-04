Coronavirus: Centro Trevi Bolzano,online mostra sui castelli

(ANSA) - BOLZANO, 20 APR - Il "lockdown" per la pandemia da coronavirus spinge anche la cultura a spostarsi sul web. Da lunedì 20 aprile a domenica 10 maggio 2020, i profili Facebook ed Instagram del Centro Trevi di Bolzano ospiteranno la mostra "Magia dei castelli", a cura del Club Arcimboldo di Bolzano. La mostra comprende 38 opere di 27 artisti dell'associazione.

"In tempi di coronavirus il mondo della cultura in lingua italiana sta facendo rete promuovendo tantissime iniziative - spiega l'assessore provinciale alla cultura italiana, Giuliano Vettorato - l'evento dedicato ai castelli del nostro territorio rientra fra questi eventi, unici nel loro genere, che permettono di sfruttare l'arte anche in questa emergenza legata al covid-19. I riscontri che abbiamo avuto finora sono eccellenti e dimostrano come la gente, anche da casa, abbia davvero fame di cultura". L'idea di spostare la mostra sui profili social del Centro Trevi replica la positiva esperienza della mostra pittorica "Federico Fellini. Tra sogno e realtà 1920 - 2020" a cura degli Amici dell'arte del Club Rodigino di Bolzano che ha avuto un buon riscontro: ad ogni opera era stato dedicato un post, che è stato in media visualizzato da 650 persone, con picchi di 1.000. (ANSA).