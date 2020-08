Coronavirus: eine Neuinfektion in Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 11 AGO - In den vergangenen 24 Stunden wurden 484 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht: Dabei wurde eine Neuinfektion festgestellt. Dies teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Somit steigt die Anzahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen auf 2.775.

Auf den Normalstationen im Krankenhaus sind acht Covid-19-Patienten untergebracht. In Gossensaß weitere fünf. In den Intensivstationen befinden sich keine Covid-19-Patienten.

Stabil bleibt die Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen.

Es sind dies 292 Personen. Allerdings steigt weiterhin die Anzahl der Personen in Quarantäne. Es sind nun 1.196. (ANSA).