Coronavirus: vier neue Fälle in Südtirol festgestellt

(ANSA) - BOZEN, 17 LUG - In den vergangenen 24 Stunden wurden 806 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht: Dabei wurden vier Personen positiv getestet, berichtet der Südtiroler Sanitätsbetrieb. In Südtirol wurden bisher insgesamt 2682 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Auf den regulären Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in der Einrichtung in Gossensaß werden 7 Personen betreut. Auf der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen befinden sich derzeit keine Patienten mehr. Auch im Ausland sind keine Südtiroler Intensivpatienten mehr untergebracht.

Die Zahl der insgesamt am neuartigen Coronavirus infizierten Verstorbenen liegt weiterhin bei 292.

In amtlich verordneter Quarantäne oder häuslicher Isolation befinden sich noch 378 Bürgerinnen und Bürger. Als geheilt gelten in Südtirol 3160 Personen, so der Sanitätsbetrieb.

