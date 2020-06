Coronavirus: drei weitere Fälle

(ANSA) - BOZEN, 20 GIU - 753 Abstriche wurden in den vergangenen 24 Stunden untersucht. Keine der insgesamt 418 getesteten Personen war positiv. Es gibt auch keinen neuen Todesfall, teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

Die Zahl der positiv getesteten Personen beträgt allerdings nun insgesamt 2618, weil 3 Personen dazukommen, die bisher fälschlicherweise nicht gezählt wurden und inzwischen bereits geheilt sind.

In den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 4 Personen und acht Verdachtsfälle versorgt. In der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen wird eine an Covid-19 erkrankte Person behandelt, die von der Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck nach Bozen gebracht worden ist.

In den Südtiroler Krankenhäusern sind bisher 175 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen verstorben. Die Südtiroler Seniorenwohnheime melden weitere 117 Tote. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt damit weiterhin 292.

Von Amts wegen unter Quarantäne oder Isolation gestellt sind aktuell 299 Bürgerinnen und Bürger.

Als geheilt gelten in Südtirol 3104 Personen (+4 gegenüber dem Vortag), so der Sanitätsbetrieb. (ANSA).