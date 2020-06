Coronavirus: nur noch 5 Krankenhauspatienten

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - In den vergangenen 24 Stunden wurden 626 Abstriche untersucht: Dabei wurden 2 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, berichtet der Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Auf den regulären Abteilungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 4 Personen versorgt. 10 Personen gelten als Verdachtsfälle und werden ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut.

Als geheilt gelten in Südtirol 2248 Personen (+12 gegenüber dem Vortag). Dazu kommen 852 Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Gesamtzahl: 3100 (+15 gegenüber dem Vortag). (ANSA).