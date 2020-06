Coronavirus: keine neuen Fälle in Südtirol

(ANSA) - BOZEN, 08 GIU - In den vergangenen 24 Stunden sind in Südtirol 502 Corona-Abstriche untersucht worden: dabei wurde keine Neuinfektion festgestellt, berichtet der Südtiroler Sanitätsbetrieb. Bisher wurden 2602 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet.

Derzeit werden 7 Personen und 22 Verdachtsfälle in den normalen Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß versorgt.

In der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen wird noch eine an Covid-19 erkrankte Person behandelt. Eine weitere Person wird weiterhin auf der Intensivstation in der Universitätsklinik Innsbruck versorgt.

Verstorben sind bisher an Coronavirus in Südtirol 292 Personen, davon 175 in Südtirols Krankenhäusern und 117 in den Südtiroler Seniorenwohnheime.

Aktuell befinden sich noch 144 Bürgerinnen und Bürger in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation. Als geheilt gelten in Südtirol 3045 Personen, zwei mehr als gestern. (ANSA).