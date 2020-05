Coronavirus: keine Neuinfektion, kein weiterer Todesfall

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAG - In den vergangenen 24 Stunden wurden 784 Abstriche untersucht, es wurden keine Neuinfektionen gemeldet, berichtet der Südtiroler Sanitätsbetrieb. In den regulären Abteilungen der sieben Südtiroler Krankenhäuser, den vertragsgebundenen Kliniken sowie der Einrichtung in Gossensaß werden 45 Personen betreut. Die 23 Personen, die als Verdachtsfälle eingestuft werden, sind ebenfalls in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes untergebracht.

Drei an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten benötigen weiterhin intensivmedizinische Behandlung und werden in der Covid-Intensivstation im Landeskrankenhaus Bozen versorgt. Weitere 2 Intensivpatientinnen und Intensivpatienten befinden sich in Krankenhäusern in Österreich.

174 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen sind bisher in den Südtiroler Krankenhäusern verstorben; aus den Südtiroler Seniorenheimen werden 117 Tote gemeldet. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beläuft sich damit auf 291. (ANSA).