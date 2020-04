Coronavirus: Anzahl der Geheilten steigt

(ANSA) - BOZEN, 18 APR - Die Anzahl der vom Coronavirus Geheilten steigt auf 742, das sind 64 mehr im Vergleich zu gestern. Auch in den Intensivstationen befinden sich nun weniger Patienten, es sind 21, das sind 4 weniger als gestern.

Allerdings ist im Vergleich zu gestern die Anzahl der Toten wieder angestiegen. Fünf Patienten sind in den Krankenhäusern gestorben zwei in den Altersheimen.

1.190 Abstriche wurden in den vergangenen 24 Stunden untersucht und 29 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Die Gesamtzahl der positiv Getesteten steigt damit auf 2.325 Personen.

Die Zahl der bisher untersuchten Abstriche beläuft sich auf 28.888. Diese Abstriche stammten von 13.977 Personen.

Aktuell sind 222 Personen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, in den regulären Abteilungen der sieben Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbetriebes sowie in den vertragsgebundenen Kliniken und der Einrichtung in Gossensaß untergebracht, weitere 52 Verdachtsfäll werden in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes betreut. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die in den Südtiroler Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt werden müssen, beläuft sich nun auf 21.

In Krankenhäusern in Österreich und Deutschland werden weitere 7 Patientinnen und Patienten intensivmedizinisch versorgt.

In den Südtiroler Krankenhäusern sind bisher 148 Personen verstorben, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert waren.

Mit den 91 Verstorbenen, die aus den Südtiroler Seniorenwohnheimen gemeldet werden, ergibt das eine Gesamtzahl von 239 Todesfällen. (ANSA).