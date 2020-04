Coronavirus: +5 Tote und +63 Infizierte in Südtirol

(ANSA) - BOLZANO, 10 APR - In Südtirol sind bisher 1.974 (+63) Personen am Coronavirus erkrankt, 192 (+5) verstorben und 401 geheilt. In den vergangenen 24 Stunden wurden 991 Abstriche untersucht, 63 Personen wurden positiv getestet. Insgesamt werden damit 1.974 Personen als positiv eingestuft.

Insgesamt wurden bisher 20.871 Abstriche von 10.712 Personen untersucht.

Aufgrund des neuartigen Coronavirus werden 229* Personen in den sieben Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetriebes, in den Privatkliniken sowie in der Einrichtung in Gossensaß betreut. In den Einrichtungen des Sanitätsbetriebes betreut werden auch die 63 Personen, die zurzeit noch als Verdachtsfälle eingestuft sind.

41 Patientinnen und Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, werden auf den Intensivabteilungen der Südtiroler Krankenhäuser behandelt. Weitere 7 Intensivpatientinnen und Intensivpatienten werden in österreichischen und deutschen Kliniken betreut.

Die Zahl der mit Covid-19 in den Südtiroler Krankenhäusern Verstorbenen ist auf 120 gestiegen. Aus den Südtiroler Seniorenheimen werden 72 Todesfälle gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der mit dem neuartigen Coronavirus in Zusammenhang stehenden Todesfälle in Südtiroler nun bei 192.

Zurzeit befinden sich 3.481 Bürgerinnen und Bürger in amtlich verordneter Quarantäne oder Isolation, 4.000 haben diese bereits hinter sich. Insgesamt waren und sind 7.481 Personen von einer amtlich verordneten Quarantäne oder Isolation betroffen. Mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben sich auch 199 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 11 Basisärzte sowie 2 Basiskinderärzte haben sich ebenfalls infiziert.

Die Krankheit überstanden haben nun 401 Bürgerinnen und Bürger, sie gelten als geheilt. (ANSA).