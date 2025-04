Rissa con i coltelli a Bolzano, un 26enne in prognosi riservata

Una violenta rissa tra stranieri lungo la pista ciclabile di ponte Resia a Bolzano è stata interrotta solo grazie all'intervento massiccio di poliziotti, carabinieri ed agenti della polizia locale. Uno dei feriti, 26 anni, con precedenti per furto aggravato e minaccia, è stato ricoverato in prognosi riservata in ospedale dopo aver ricevuto una coltellata. È successo la notte tra il 31 marzo ed il 1 aprile. Tutte e cinque le persone coinvolte sono in possesso dello status di protezione internazionale. Si tratta di cittadini marocchini tra i 21 ed 28 anni con vari precedenti penali che si trovano a Bolzano ospitati nei vari Centri emergenza freddo. I cinque, che hanno riportato contusioni e ferite, in un caso anche una coltellata al volto, sono stati accompagnati con le ambulanze in pronto soccorso.

Tutti e cinque sono in arresto per rissa aggravata dall'uso dei coltelli, alcuni anche per resistenza a pubblico ufficiale perché hanno tentato di opporsi con la forza ai poliziotti durante l'identificazione. Il questore della Provincia autonoma di Bolzano, Paolo Sartori - sottolinea una nota della Questura - ha immediatamente sollecitato la Commissione territoriale per i rifugiati per revocare a tutti e cinque l'asilo politico in modo da poter poi emettere altrettanti decreti di espulsione.

"Non passa praticamente giorno senza che le forze di polizia non vengano chiamate ad intervenire per far fronte a situazioni di criticità, spesso veri e propri eventi criminali connotati dalla violenza e sorti all'interno dei Centri di accoglienza freddo ovvero provocati all'esterno da ospiti degli stessi, in molti casi giunti appositamente nella nostra Provincia da altri territori per approfittare dell'accoglienza diffusa ed indiscriminata", commenta il questore Paolo Sartori.



