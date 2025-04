Operazioni fantasma, maxi-inchiesta della Procura di Trento

È in corso questa mattina una vasta operazione condotta congiuntamente dai Carabinieri e dai Finanzieri dei Comandi Provinciali di Trento, nell'ambito di un'attività d'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Trento, volta a disarticolare una associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Sono in atto perquisizioni in varie province d'Italia.

I dettagli dell'operazione verranno illustrati dal Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, nel corso della Conferenza Stampa che si terrà oggi alle ore 12:00 presso Procura della Repubblica di Trento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA