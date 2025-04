Nuovi veicoli di servizio per la Polizia stradale

In piazza Walther a Bolzano sono state presentate in mattinata i nuovi veicoli di servizio della Polizia Stradale recentemente assegnati dal Ministero dell'Interno alle Sezioni Polizia Stradale di Bolzano, Trento e Belluno. Alla presentazione hanno preso parte il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno Pasquale Sorgonà e il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Bolzano Katia Grenga.

Si tratta di Alfa Romeo Stelvio 2.2 Q4, con trazione integrale, equipaggiate con un motore turbodiesel a 4 cilindri di 2.2 cc, con 210 cavalli, pronte per vigilare le autostrade e le strade extra urbane principali delle province di Bolzano, Trento e Belluno, anche nelle condizioni meteorologiche più avverse.

Alla livrea classica della Polizia di Stato si aggiungono una banda riflettente a quadretti azzurri e gialli nella parte bassa della carrozzeria, applicata per garantire una maggiore visibilità della vettura anche di notte e in condizioni atmosferiche avverse. All'esterno spicca invece una barra collocata sul tetto dell'autovettura che ospita i dispositivi luminosi a luce led di colore blu, altre luci di colore bianco e arancione, un faro direzionale, un altoparlante e il pannello luminoso a scomparsa con messaggi variabili in più lingue.

L'interno dell'abitacolo si caratterizza dalla presenza dei sistemi per la comunicazione con i centri operativi della Polizia Stradale e per l'interrogazione di numerose banche dati attraverso uno speciale tablet, nonché per la presenza di un profondo tunnel centrale per la custodia delle armi lunghe e del "Top crash" ovvero un sistema computerizzato per il rilevamento degli incidenti stradali, più rapido e sicuro rispetto alla cordella metrica e al gesso utilizzato nel passato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA