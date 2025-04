Kompatscher, nello Statuto ci sono contenuti da noi richiesti

"L'incontro col ministro Calderoli è stato sicuramente positivo. Abbiamo potuto scorrere insieme al ministro il testo definitivo che è il frutto del lavoro degli ultimi due anni. I contenuti da noi richiesti ci sono: ci sono le norme che ripristinano i livelli di autonomia per quanto riguarda le singole competenze andate rose in base alle sentenze della Corte Costituzionale degli ultimi anni, c'è la revisione dei limiti alla nostra legislazione, in senso positivo che adesso non c'è più il limite che più ci ha fatto male, quello delle grandi leggi di riforma statali". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo l'incontro con il ministro Calderoli.

Secondo il presidente altoatesino, "c'è anche il tema della funzione per rendere dinamica la nostra autonomia e poterla adeguare al nuovo esigenze. C'è anche una maggiore protezione dell'autonomia rispetto eventuali interventi unilaterali futuri, una maggiore garanzia anche dell'autonomia nel diritto costituzionale". "Perciò - ha proseguito Kompatscher - siamo soddisfatti. Ci sono anche regole che riguardano la convivenza dei singoli gruppi linguistici che sono anche norme di aggiornamento dello statuto e alle esigenze. Per noi era importante non era necessario accettare normative e disposizioni che avrebbero in qualche modo limitato o menomato o danneggiato la tutela delle minoranze e perciò siamo soddisfatto".

"Adesso però il testo deve ancora fare un passaggio in Consiglio dei ministri. Il ministro Calderoli vuole prima ovviamente rappresentarlo ai colleghi ministri alla Presidente del consiglio e poi ci sarà trasmesso formalmente e questo sarà il momento in cui il testo sarà divulgato e veramente messo a disposizione di tutti i consiglieri regionali e provinciali per poter avere il dibattito nei due consigli", ha concluso Kompatscher.



