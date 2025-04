Fugatti, 'riunione interlocutoria su autonomia, nessun testo'

"È stata una riunione interlocutoria, nel senso che non si è stato presentato nessun testo perché il ministro intende prima fare un passaggio in Consiglio dei ministri nelle prossime settimane, quindi non abbiamo in mano nulla. Ma quanto ci è stato comunicato, quindi l'ipotesi su cui si sta lavorando, ci vede soddisfatti". Lo dice all'ANSA il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo l'incontro a Roma con il ministro Roberto Calderoli per la riforma degli Statuti d'autonomia. Al tavolo doveva essere portato un testo definitivo che non è stato presentato, si sono però degli spunti positivi, in particolare sul ripristino delle competenze perse con i pronunciamenti della Consulta dopo la riforma costituzionale del 2001.

"Da quanto ci è stato comunicato gli impegni presi dalla presidente del Consiglio sul tema del ripristino di alcune competenze sono confermati e si tratta di un primo dato positivo. Dopodiché ci sono altri aspetti sul dinamismo e sulle certezze dell'autonomia su cui abbiamo discusso e vedremo se saranno confermati", aggiunge Fugatti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA