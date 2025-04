Domani un altro brillamento dei massi sopra l'Eberle a Bolzano

Dopo quella di lunedì scorso, domani venerdì 4 aprile è programmata una nuova operazione di disgaggio con esplosione di massi al fine mettere in sicurezza il pendio sovrastante l'Hotel Eberle a Santa Maddalena parzialmente distrutto da una frana nel 2021. A titolo precauzionale il Sindaco di Bolzano ha firmato una nuova ordinanza che dispone per la giornata di venerdì 4 aprile dalle ore 11:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 la chiusura della strada di Santa Maddalena di Sotto nel tratto tra il numero civico 12 ed il 26; l'obbligo per i residenti di spostarsi nei locali a valle degli edifici residenziali con i civici 14, 14/A, 15, 16, 17 e 18 e di tenere chiuse porte, finestre e persiane: il divieto di permanenza nei vigneti circostanti durante i lavori di disgaggio.

Attualmente sono in corso i lavori di riduzione del pericolo da caduta massi sopra l'Hotel Eberle in località Santa Maddalena di Sotto, al fine di proteggere la passeggiata pubblica esistente, gli edifici residenziali privati e la strada comunale. Nel corso della progettazione si è constatato come fosse necessario rimuovere alcuni massi instabili tramite brillamento degli stessi. Per motivi di sicurezza pertanto durante le operazioni di disgaggio con esplosione di massi, i residenti degli edifici direttamente sottostanti, ossia quelli i numeri dei numeri civici 14, 14/A, 15, 16, 17 e 18, saranno obbligati a rimanere nei locali lato valle ed a tenere chiuse le finestre e persiane e le porte degli appartamenti. Inoltre, sempre per motivi di sicurezza la strada di Santa Maddalena di Sotto sarà chiusa nel tratto tra il numero civico 12 e il numero civico 26. Vietata infine la permanenza di persone nei vigneti circostanti durante i lavori di demolizione.

Sul posto sono state adottate tutte le possibili misure di protezione. I tecnici dell' Ufficio Geologia e Protezione Civile del Comune di Bolzano segnalano che l'esplosione di massi di domani sarà più contenuta rispetto a quella di lunedì scorso.





