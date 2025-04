Calderoli, via libera a riforma statuto Trentino Alto-Adige

"C'è il via libera unanime alla proposta del Governo per la riforma dello Statuto del Trentino-Alto Adige, sia da parte dei presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, sia da parte delle forze politiche che sostengono le rispettive maggioranze. Un grande risultato, di cui poter essere orgogliosi". Lo rende noto con soddisfazione Roberto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

"Trasmetterò immediatamente al Presidenza del Consiglio - aggiunge - il testo proposto nel corso della riunione odierna, su cui si è raggiunta l'intesa unanime. Compatibilmente con il calendario del Consiglio dei Ministri, penso che sia possibile e auspicabile un esame preliminare già la prossima settimana. Un sincero ringraziamento va al Dagl, a tutti i tecnici e ai politici che hanno partecipato a questi tavoli di lavoro. E' una chiara dimostrazione che, quando c'è una volontà politica comune, i risultati si portano a casa". Alla riunione presieduta dal ministro Calderoli hanno preso parte, oltre ai presidenti Fugatti e Kompatscher, delegazioni e rappresentanti di: PATT, Lega, Fdi, Fi, Nm, Misto-Autonomie.



