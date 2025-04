Agricoltura "aumentata", quando l'Agritech incontra l'AI

Si è svolto oggi a Trento l'incontro organizzato da ANSA e sponsorizzato da Deloitte, dedicato all'approfondimento e allo studio dell'agricoltura "aumentata". Durante l'incontro sono state esplorate infatti le tecnologie emergenti - l'intelligenza artificiale in primis - che ci stanno già aiutando, ma sempre più ci aiuteranno a trasformare l'agricoltura rendendola più sostenibile, efficiente e innovativa.

Con il termine agritech, abbreviazione di "agricultural technology", si indica l'insieme di strumenti, pratiche e innovazioni tecnologiche applicate al settore agricolo per migliorare la produttività, ridurre gli sprechi e promuovere metodi di coltivazione più rispettosi dell'ambiente. Agritech oggi rappresenta il 15% del Pil In Italia, le soluzioni di agricoltura 4.0, come intelligenza artificiale, robotica e sensoristica, sono arrivate a valere 2,3 miliardi di euro (mentre nel 2017 erano solo 100 milioni). L'agritech è un campo in rapida evoluzione - e in cui la Fondazione Bruno Kessler (Fbk) è impegnata in prima linea - che spazia dall'utilizzo di sensori IoT per monitorare i campi, all'impiego di droni per mappature aeree, fino a sistemi di automazione avanzati nelle serre.

L'incontro, moderato da Alessio Jacona, curatore Osservatorio Intelligenza Artificiale di ANSA.it, e Massimo Sebastiani, giornalista ANSA, ha visto la partecipazione di un vasto panel di relatori provenienti non solo dal mondo della ricerca, ma anche da aziende, start up di successo e incubatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA