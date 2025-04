Olio del Garda Dop premiato da Gambero rosso e Bibenda

L'olio extravergine di oliva Garda Dop si conferma un'eccellenza del Trentino, ottenendo apprezzamento a livello nazionale. La varietà prodotta ad Arco, sulle sponde trentine del Lago di Garda, dall'Azienda agricola "Madonna delle Vittorie" si è distinta in due delle prin-cipali guide gastronomiche italiane: Gambero Rosso e Bibenda. L'olio Garda Dop prodotto dalla famiglia Marzadro ha ricevuto il Premio speciale Miglior Olio Dop d'Italia ed il riconoscimento delle "3 Foglie" nella Guida Oli d'Italia 2025 del Gam-bero Rosso.

Inoltre, Bibenda gli ha assegnato le "5 Gocce", il massimo riconoscimento per l'eccellenza italiana nel settore oleario.

Ottenuto da piante certificate delle varietà Casaliva e Frantoio, coltivate esclusivamente nell'area di produzione, l'olio si caratterizza per il colore verde brillante con riflessi dorati. All'assaggio, offre una sensazione iniziale dolce, seguita da note amare e piccanti, con un finale di mandorla.

I premi ricevuti, spiega l'azienda, sono il frutto del lavoro di "una squadra di esperti che lavora da oltre trent'anni nello storico frantoio con una conoscenza profonda delle cultivar locali. Accanto a loro, la supervisione tecnica di una figura altamente qualificata ha per-messo di esaltare la qualità del frutto in ogni fase di lavorazione".

"Questi riconoscimenti rappresentano una gioia enorme per tutti noi. - commenta la famiglia Marzadro - Ci ricordano quanto sia importante credere nella qualità, nel lavoro quotidiano e nel valore della nostra terra".



