Festival Economia di Trento compie 20 anni, Europa al bivio

Il Festival dell'Economia di Trento compie 20 anni. La manifestazione, presentata stamane a Milano e in programma dal 22 al 25 maggio 2025, negli anni è cresciuta e ha saputo rinnovarsi, anche grazie alla nuova formula ideata dal gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing nel ruolo di organizzatori per conto della Provincia autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Università di Trento.

Una formula che ha portato il 'popolo dello scoiattolo' a crescere arrivando a oltre 100.000 presenze in tre anni.

Per il ventennale del Festival, quest'anno Trento terrà a battesimo anche la prima delle iniziative ideate per festeggiare i 160 anni de Il Sole 24 Ore, che culmineranno a novembre. Non poteva che essere la città del Festival dell'Economia a dare il via ai festeggiamenti del quotidiano economico finanziario più longevo d'Italia, nato nel 1865 con la testata Il Sole. Per l'occasione, il Festival 2025 sarà preceduto da una speciale anteprima: sabato 12 aprile, sul palco del Teatro Sociale, interverrà il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta.

Due le mostre nel capoluogo trentino che omaggeranno gli anniversari del Festival e del Sole 24 Ore, insieme a tante altre iniziative che coinvolgeranno il pubblico della manifestazione.

Il filo conduttore dell'edizione 2025 del Festival sarà 'Rischi e scelte fatali. L'Europa al bivio'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA